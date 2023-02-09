Врач опроверг миф о проблемах у детей, рождённых из замороженных эмбрионов

Метод ЭКО, или экстракорпopaльного оплодотворения, достаточно популярен как в России, так и во всём мире уже долгие годы. Однако по сей день существует миф, что дети, рождённые из замороженных эмбрионов, болеют чаще, чем зачатые естественным путём. Так ли это, в беседе с Лайфом рассказала врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья "МЕДСИ на Солянке" Екатерина Шульга.

Она объяснила, что часто биоматериал — яйцеклетки, сперму, эмбрионы — замораживают или криоконсервируют, ведь в таком виде он может храниться сколь угодно долго. На данный момент есть два способа криоконсервации эмбрионов: медленное замораживание и витрификация. Последний метод более подходящий для размораживания и последующего наступления беременности и должен использоваться в первую очередь, продолжила врач.

Благодаря витрификации удаётся добиться почти 100%-ного выживания эмбрионов после размораживания. К тому же плод может выдержать до двух десятков циклов "разморозка – заморозка". Поэтому, если врачи предлагают данный метод, собеседница Лайфа рекомендует соглашаться без раздумий.

Как объяснила репродуктолог, суть данного метода состоит в сверхбыстром замораживании: биоматериал помещается в криопротекторный раствор, который защищает его от повреждения при температуре -196 ˚С, и клетки в таком состоянии переходят в желеобразное состояние, а потом их погружают в жидкий азот. По словам врача, медленная заморозка уже ушла со сцены и единственным видом криоконсервации по праву стала витрификация.

"Ранее опасения по поводу безопасности витрификации были связаны с влиянием на беременность и здоровье будущих малышей. Но исследования показали, что сам по себе метод не снижает частоту наступления беременности. К тому же витрификация не влияет на здоровье детей, рождённых с помощью этого метода", — рассказала Шульга.

Собеседница Лайфа подчеркнула, что главный фактор здоровья ребёнка, рождённого в результате ЭКО, — это здоровье его родителей и их возраст на момент криоконсервации половых клеток и эмбрионов, особенно матери. К тому же возможность передачи инфекций через жидкий азот — настоящий миф.

"Таким образом, заморозка биоматериала на его качество никак не влияет. Наоборот, это мощный инструмент в руках врача, который повышает шанс наступления беременности и удешевляет стоимость лечения", — резюмировала доктор.