В Госдуме заявление Байдена о "потере" Путиным Украины вызвало "испанский стыд"
Депутат Толмачёв: Заявления Байдена о том, что Путин "потерял Украину", являются бредом
Заявления президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин "уже потерял Украину", — это просто бред американского лидера, подобные высказывания вызывают только испанский стыд. Так слова Байдена в беседе с Лайфом оценил депутат Госдумы Александр Толмачёв.
По словам парламентария, Украина — искусственно созданное, несамостоятельное образование, которым руководит криминалитет и откровенные нацисты. Толмачёв считает, что такое государство нежизнеспособно.
"В каком виде она останется на карте мира — вопрос открытый, а Байден ещё и не такое заявлял за время своего президентства. Практически ни одно его выступление не обходится без кадров и слов, которые вызывают испанский стыд и недоумение, как население США позволяет руководить собой такому кадру. Его мечты о потерянной для нас Украине так и останутся бредом", — отметил депутат.
Напомним, Джо Байден заявил, что у Владимира Путина "нет никакого шанса", потому что он "уже потерял Украину". А ранее самого Байдена за "реквием по Незалежной" осудила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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