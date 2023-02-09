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Опубликовано 9 февраля 2023, 14:13

В Госдуме заявление Байдена о "потере" Путиным Украины вызвало "испанский стыд"

Депутат Толмачёв: Заявления Байдена о том, что Путин "потерял Украину", являются бредом

Заявления президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин "уже потерял Украину", — это просто бред американского лидера, подобные высказывания вызывают только испанский стыд. Так слова Байдена в беседе с Лайфом оценил депутат Госдумы Александр Толмачёв.

По словам парламентария, Украина — искусственно созданное, несамостоятельное образование, которым руководит криминалитет и откровенные нацисты. Толмачёв считает, что такое государство нежизнеспособно.

"В каком виде она останется на карте мира — вопрос открытый, а Байден ещё и не такое заявлял за время своего президентства. Практически ни одно его выступление не обходится без кадров и слов, которые вызывают испанский стыд и недоумение, как население США позволяет руководить собой такому кадру. Его мечты о потерянной для нас Украине так и останутся бредом", — отметил депутат.

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Напомним, Джо Байден заявил, что у Владимира Путина "нет никакого шанса", потому что он "уже потерял Украину". А ранее самого Байдена за "реквием по Незалежной" осудила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Ольга Годуненко
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