Учёный из России придумал дорожное покрытие, способное очищать воздух
RT: В России придумали дорожное покрытие, поглощающее углекислый газ
Российский физик, главный инженер ООО "Палубное оборудование" Виктор Господинов получил патент на дорожное покрытие, способное поглощать углекислый газ. Как пишет RT, эффекта можно добиться, добавив в верхний слой полотна адсорбент. К примеру, минерал брусит или его отходы.
"Разведанные природные залежи брусита в мире составляют порядка 100 миллионов тонн, причём треть этих запасов находится в России", — говорится в патенте.
При этом в качестве "дороги" можно использовать даже железные магистрали и взлётно-посадочные полосы, подмешивая функциональный компонент при строительстве или ремонте и распределяя его по поверхности. В разговоре с журналистами Господинов подчеркнул, что дорожное полотно часто находится в местах наибольшего выброса углекислого газа — городах и промышленных зонах.
"Есть камень, который поглощает углекислый газ. Химическая реакция может длиться годы, а может быть, и десятилетия. Но если этот камень раздробить на маленькие осколки, в порошок, то площадь поверхности можно увеличить в несколько сотен раз. Соответственно, в несколько сотен раз увеличивается и скорость химической реакции", — добавил он.
В ходе лабораторных испытаний идея подтвердила свою эффективность: за десять часов в пространстве 0,2 куб. м концентрация углекислого газа снизилась в десять раз. Из этого следует, что 1 куб. м такого покрытия за час будет поглощать 1 гр углекислого газа.
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ТАСС / Михаил Почуев