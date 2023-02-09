Рябков разрушил надежды США на стратегическое поражение России

У США не получится нанести стратегическое поражение России, как бы они этого не желали. Так сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время пресс-конференции.

По его словам, в Вашингтоне давно возник консенсус элит на почве русофобии и антироссийской политики, которые очень хотели бы стать свидетелями стратегического разгрома России. "Такого поражения не будет", — кратко резюмировал Рябков.