Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 февраля, 10:58

Рябков разрушил надежды США на стратегическое поражение России

Замглавы МИД Рябков заявил, что США не дождутся стратегического поражения России

У США не получится нанести стратегическое поражение России, как бы они этого не желали. Так сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время пресс-конференции.

По его словам, в Вашингтоне давно возник консенсус элит на почве русофобии и антироссийской политики, которые очень хотели бы стать свидетелями стратегического разгрома России. "Такого поражения не будет", — кратко резюмировал Рябков.

МИД РФ увидел угрозу столкновения ядерных держав из-за агрессивной политики США

МИД РФ увидел угрозу столкновения ядерных держав из-за агрессивной политики США

Как писал Лайф, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США продолжают сохранять враждебный настрой против России и демонстрируют желание усилить вовлечённость в конфликт между РФ и Украиной.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров