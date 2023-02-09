Рябков разрушил надежды США на стратегическое поражение России
Замглавы МИД Рябков заявил, что США не дождутся стратегического поражения России
У США не получится нанести стратегическое поражение России, как бы они этого не желали. Так сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время пресс-конференции.
По его словам, в Вашингтоне давно возник консенсус элит на почве русофобии и антироссийской политики, которые очень хотели бы стать свидетелями стратегического разгрома России. "Такого поражения не будет", — кратко резюмировал Рябков.
Как писал Лайф, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США продолжают сохранять враждебный настрой против России и демонстрируют желание усилить вовлечённость в конфликт между РФ и Украиной.
ТАСС / Гавриил Григоров