Кремль указал Западу на грань между прямым и косвенным участием в конфликте на Украине

США продолжают сохранять враждебный настрой против России и демонстрируют желание оставаться вовлечёнными в конфликт между РФ и Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для нас, конечно, важно, что США сохраняют свой враждебный настрой в отношении нашей страны, США воспринимают нас как противника, США констатируют свою политическую волю далее расширять свою вовлечённость в конфликт между Россией и Украиной, и США каждый раз <…> [отказываются] изъявлять готовность признавать законные озабоченности РФ", — пояснил представитель Кремля и заметил, что Вашингтон своими действиями провоцирует дальнейшую эскалацию.

Песков подчеркнул, что в Москве рассматривают поставки Западом оружия для ВСУ как растущее участие Великобритании, Германии и Франции в противостоянии на Украине. Представитель российского президента предостерёг, что "грань между косвенной и прямой вовлечённостью" в конфликт постепенно исчезает.