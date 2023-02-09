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Регион
Опубликовано 9 февраля 2023, 09:44
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Кремль указал Западу на грань между прямым и косвенным участием в конфликте на Украине

Песков: США хотят расширить свою вовлечённость в конфликт между Россией и Украиной

США продолжают сохранять враждебный настрой против России и демонстрируют желание оставаться вовлечёнными в конфликт между РФ и Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для нас, конечно, важно, что США сохраняют свой враждебный настрой в отношении нашей страны, США воспринимают нас как противника, США констатируют свою политическую волю далее расширять свою вовлечённость в конфликт между Россией и Украиной, и США каждый раз <…> [отказываются] изъявлять готовность признавать законные озабоченности РФ", — пояснил представитель Кремля и заметил, что Вашингтон своими действиями провоцирует дальнейшую эскалацию.

Песков подчеркнул, что в Москве рассматривают поставки Западом оружия для ВСУ как растущее участие Великобритании, Германии и Франции в противостоянии на Украине. Представитель российского президента предостерёг, что "грань между косвенной и прямой вовлечённостью" в конфликт постепенно исчезает.

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Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу, комментируя поставки Киеву оружия со стороны Запада, заявил, что США вместе с союзниками открыто призывают Украину к захвату российских территорий, а также стараются затянуть конфликт.

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Getty Images / Sefa Karacan

Татьяна Миссуми
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