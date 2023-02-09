Умер последний глава Совета министров РСФСР Иван Силаев
Последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев умер в возрасте 92 лет
Последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев. Фото © ОАК
На 93-м году жизни скончался последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев. Об этом сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации, директором которой он был в 1970-х.
"Коллектив Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" и ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" выражает искренние соболезнования родным и близким И.С. Силаева и скорбит вместе с ними", — говорится в сообщении корпорации .
Силаев Иван Степанович — Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. В 1970–1974 годах работал директором Нижегородского авиастроительного завода "Сокол". В 1974-м его перевели в аппарат Министерства авиационной промышленности СССР. Там он работал замминистра и министром авиационной промышленности СССР. В 1985-1990 годах занимал должность зампредседателя Совета Министров СССР, ва 1990-1991-м — председателя Совета Министров РСФСР.
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