Умер последний глава Совета министров РСФСР Иван Силаев

На 93-м году жизни скончался последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев. Об этом сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации, директором которой он был в 1970-х.

"Коллектив Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" и ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" выражает искренние соболезнования родным и близким И.С. Силаева и скорбит вместе с ними", — говорится в сообщении корпорации .

Силаев Иван Степанович — Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. В 1970–1974 годах работал директором Нижегородского авиастроительного завода "Сокол". В 1974-м его перевели в аппарат Министерства авиационной промышленности СССР. Там он работал замминистра и министром авиационной промышленности СССР. В 1985-1990 годах занимал должность зампредседателя Совета Министров СССР, ва 1990-1991-м — председателя Совета Министров РСФСР.