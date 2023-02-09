Спасатели обнаружили предполагаемое местоположение россиян под завалами в турецком Хатае
Спасатели обнаружили предполагаемое местоположение россиян, находящихся под завалами дома в турецком Хатае. Поисковые работы продолжаются.
"Группа спасателей МЧС России продолжает поиск россиян в Хатае. Работы ведутся со вчерашнего вечера без перерыва, специалисты продвигаются вглубь разрушенного здания. Предполагаемое нахождение граждан определено", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.
Подчёркивается, что информация о пострадавшей семье из РФ поступила вчера, после чего российские специалисты в координации с турецкими коллегами выдвинулись на место.
Напомним, в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, из-за чего пострадало более 12 тысяч человек. Подземные толчки также затронули и соседнюю Сирию, там погибло более тысячи жителей. Учёные сообщили, что землетрясение вызвало геологический сдвиг, который переместил литосферные плиты на три метра.
Getty Images / Serhat Zafer