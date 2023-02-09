Спасатели обнаружили предполагаемое местоположение россиян под завалами в турецком Хатае

"Группа спасателей МЧС России продолжает поиск россиян в Хатае. Работы ведутся со вчерашнего вечера без перерыва, специалисты продвигаются вглубь разрушенного здания. Предполагаемое нахождение граждан определено", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

Подчёркивается, что информация о пострадавшей семье из РФ поступила вчера, после чего российские специалисты в координации с турецкими коллегами выдвинулись на место.