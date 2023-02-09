Неуловимого советского маньяка-педофила нашли в колонии спустя 40 лет

В Якутии будут снова судить отбывающего срок преступника по новому делу об убийствах девочек и женщин, первое из которых было совершено 40 лет назад, а последнее — около 30 лет назад. Об этом сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, с 1983 по 1994 год обвиняемый в различных местах Ленского района совершил убийство трёх девочек, двух женщин и изнасилование одной несовершеннолетней. А в региональном управлении СК уточнили, что ни одну из жертв мужчина не знал, он предлагал незнакомкам покататься на машине и завозил в лес, там расправлялся с ними. Длительное время погибшие числились пропавшими без вести, останки жертв всё ещё не обнаружены.

"Жертвами обвиняемого стали три девочки 4, 5 и 9 лет, используя доверительное отношение которых он подбирал на дороге по пути следования на автомобиле, вывозил в лесной массив, совершал сексуальное насилие и убийство. Тела детей он скрывал в вырытых в земле ямах", — сказано в сообщении СУ СКР.

В декабре 1994 года маньяк под угрозой применения пистолета завёл 15-летнюю девушку на территорию строящегося дома и изнасиловал. Обвиняемый сейчас отбывает срок в 18 лет за убийство и преступления против половой неприкосновенности малолетних девочек, совершённых на территории Новосибирской области в 2018 году.