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9 февраля, 09:28

Неуловимого советского маньяка-педофила нашли в колонии спустя 40 лет

В Якутии отбывающего срок преступника будут судить за серию убийств 30-летней давности

<p>Обвиняемый в серии убийств 30-летней давности в Якутии. Фото © <a href="https://vk.com/susk_sakha" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Республике Саха (Якутия)</a></p>

Обвиняемый в серии убийств 30-летней давности в Якутии. Фото © СУ СКР по Республике Саха (Якутия)

В Якутии будут снова судить отбывающего срок преступника по новому делу об убийствах девочек и женщин, первое из которых было совершено 40 лет назад, а последнее — около 30 лет назад. Об этом сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, с 1983 по 1994 год обвиняемый в различных местах Ленского района совершил убийство трёх девочек, двух женщин и изнасилование одной несовершеннолетней. А в региональном управлении СК уточнили, что ни одну из жертв мужчина не знал, он предлагал незнакомкам покататься на машине и завозил в лес, там расправлялся с ними. Длительное время погибшие числились пропавшими без вести, останки жертв всё ещё не обнаружены.

"Жертвами обвиняемого стали три девочки 4, 5 и 9 лет, используя доверительное отношение которых он подбирал на дороге по пути следования на автомобиле, вывозил в лесной массив, совершал сексуальное насилие и убийство. Тела детей он скрывал в вырытых в земле ямах", — сказано в сообщении СУ СКР.

В декабре 1994 года маньяк под угрозой применения пистолета завёл 15-летнюю девушку на территорию строящегося дома и изнасиловал. Обвиняемый сейчас отбывает срок в 18 лет за убийство и преступления против половой неприкосновенности малолетних девочек, совершённых на территории Новосибирской области в 2018 году.

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Татьяна Миссуми

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