На Урале изнасиловавший 11-летнюю девочку педофил заявил, что не знал возраст жертвы

Ревдинский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя за изнасилование подростка. Об этом сообщает "Ревда-инфо.ру" со ссылкой на городскую прокуратуру.

Всё произошло в октябре-декабре 2021 года. Мужчина вёл переписку в Сети с 11-летней девочкой, в диалоге они обменивались интимными фотографиями по инициативе взрослого и его настоянию. А затем злоумышленник встретился с жертвой, вступив с ней в половой контакт. Девочка потом поделилась произошедшим с сестрой, а та рассказала матери, которая в результате пошла в полицию.

Кроме того, следователи нашли переписку обвиняемого с 14-летней девочкой. Педофил упрашивал её прислать откровенные фото, но подросток отказалась вести диалог в таком духе. В итоге мужчину нашли и заключили под стражу, возбудив уголовное дело по статьям об изнасиловании, совершении развратных действий без применения насилия и "насильственных действий сексуального характера". Обвиняемый признал вину, но заявил, что девочки якобы скрыли свой истинный возраст. 17 января суд вынес приговор посадить на 15 лет педофила в колонию строгого режима. Вердикт пока не вступил в силу, так как сторона защиты подала апелляцию.