Учёные создали прототип робота из жидкого металла, как в фильме "Терминатор-2"

Учёные из Университета Карнеги – Меллона создали робота из жидкого металла, способного проходить сквозь решётку. Прототипом для его создания послужил злодей Т-1000 из фильма "Терминатор-2: Судный день", которого сыграл актёр Роберт Патрик.

Чтобы доказать успешность проведённой работы, исследователи опубликовали ролик, напоминающий сцену из легендарного фильма, в которой персонаж проходит сквозь решётку психиатрической лечебницы. После он "восстаёт" и превращается в фигурку, напоминающую конструктор "Лего".

Учёные создали робота, который может выбраться из клетки, как Т-1000. Видео © Vice

"Люди уже довольно давно работают над этими небольшими магниточувствительными роботами и машинами. Моя группа разработала множество методов с использованием жидких металлов, таких как галлий, которые имеют очень низкую температуру плавления", — сообщил автор исследования Кармел Маджиди.

По словам специалистов, созданный ими робот содержит вещество с переходной магнитоактивной фазой. Оно сочетает в себе высокую механическую прочность, грузоподъёмность и "быструю скорость передвижения в твёрдой фазе с превосходной морфологической адаптивностью в жидкой фазе". Учёные уверены, что динамические способности таких роботов к изменению формы могут быть адаптированы для выполнения многих задач, а особенно в биомедицине.