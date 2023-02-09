Названа роковая ошибка Костомарова, из-за которой простой грипп привёл к гангрене и ампутации

До сих пор нельзя сказать точно, что спровоцировало резкое ухудшение здоровья олимпийского чемпиона Романа Костомарова, но сильно подкосить спортсмена могли напряжённые тренировки за неделю до госпитализации, а также скрытые болезни. Об этом в беседе с kp.ru рассказала эндокринолог и реаниматолог Зухра Павлова.

Во время своего турне с шоу "Волшебник из страны Оз" фигурист отыграл 30 спектаклей и часть из них на морозе. Врач отметила, что всё произошедшее должно научить одному: забывать о гигиене труда и отдыха нельзя.

"Если работать так напряжённо, то от организма требуются колоссальные усилия, даже от тренированного. Происходит "срыв адаптации": это состояние, когда надпочечники не могут обеспечить работу организма. Вот и получается, что даже то заболевание, которое Роман Костомаров перенёс бы совершенно спокойно, не будь у него такого перенапряжения, превратилось в тяжёлую драму", — объяснила эндокринолог.