Названа роковая ошибка Костомарова, из-за которой простой грипп привёл к гангрене и ампутации
Эндокринолог Павлова: Причиной болезни Костомарова могли стать экстремальные нагрузки
Роман Костомаров. Фото © LIFE / Давид Давашкин
До сих пор нельзя сказать точно, что спровоцировало резкое ухудшение здоровья олимпийского чемпиона Романа Костомарова, но сильно подкосить спортсмена могли напряжённые тренировки за неделю до госпитализации, а также скрытые болезни. Об этом в беседе с kp.ru рассказала эндокринолог и реаниматолог Зухра Павлова.
Во время своего турне с шоу "Волшебник из страны Оз" фигурист отыграл 30 спектаклей и часть из них на морозе. Врач отметила, что всё произошедшее должно научить одному: забывать о гигиене труда и отдыха нельзя.
"Если работать так напряжённо, то от организма требуются колоссальные усилия, даже от тренированного. Происходит "срыв адаптации": это состояние, когда надпочечники не могут обеспечить работу организма. Вот и получается, что даже то заболевание, которое Роман Костомаров перенёс бы совершенно спокойно, не будь у него такого перенапряжения, превратилось в тяжёлую драму", — объяснила эндокринолог.
Какой именно вирус вызвал у Костомарова пневмонию, не подтверждено, но экстремальная нагрузка может привести к непредсказуемым последствиям. Врач также привела в пример случаи Юлии Началовой и Юрия Шатунова и подчеркнула, что за "синдромом внезапной смерти" всегда есть скрытые причины.
Несколько дней назад сообщалось, что Костомарову ампутировали обе стопы из-за сепсиса, хотя изначально он попал в больницу из-за гриппа. Официального подтверждения не поступало, так как близкие олимпийского чемпиона не распространяют информацию о нём и закрылись даже от знакомых. Также известно, что после утечек о состоянии здоровья фигуриста для него завели конфиденциальную карту. Доступ к ней будут иметь лишь несколько врачей.