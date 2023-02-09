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9 февраля, 10:49

Елена Малышева перечислила неочевидные признаки проблем с сердцем

Врач Елена Малышева назвала отёки ног и одышку признаками проблем с сердцем

Некоторые россияне жалуются на регулярные отёки ног и одышку, но не осознают, что может стоять за этими симптомами. Как рассказали телеведущая Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы "Жить здорово!", эти признаки указывают на проблемы с сердцем.

Малышева сообщила, что эти признаки свидетельствуют о сердечной недостаточности и неспособности сердца перекачать кровь. А Гандельман объяснил, что при плохой работе самого важного органа кровь застаивается и уходит глубоко в ноги. Именно по этой причине и появляется отёк в нижних конечностях.

"Эхокардиография — ключевое обследование, которое мы делаем в первую очередь в таких случаях", — указал Гандельман и рекомендовал всем столкнувшимся с отёками пройти это обследование.

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Shutterstock

Оксана Попова

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