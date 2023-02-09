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9 февраля, 10:39

Осуждённый на 22 года колонии Иван Сафронов уволен из "Роскосмоса"

В "Роскосмосе" сообщили об увольнении Сафронова после приговора суда о госизмене

<p>Иван Сафронов. Обложка © ТАСС / РБК / Андрей Любимов</p>

Иван Сафронов. Обложка © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Осуждённый за госизмену Иван Сафронов уволен с поста советника генерального директора "Роскосмоса" согласно приговору суда, вступившему в силу. Об этом сообщили в госкорпорации.

"В соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, Иван Сафронов уволен по пункту 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса РФ — в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы", уточнили в компании.

Там подчеркнули, что Сафронов формально числился сотрудником "Роскосмоса" после задержания, но зарплату ему не платили, а в табеле учёта рабочего времени ставились неявки.

Суд оставил в силе 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Сафронову за госизмену

Суд оставил в силе 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Сафронову за госизмену

Напомним, Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Его обвинили в передаче секретных сведений за границу. ФСБ считает, по словам адвоката, что советник главы "Роскосмоса" продал информацию о деятельности ВС России в Сирии. В сентябре 2022 года Сафронова приговорили к 22 годам строгого режима.

Татьяна Миссуми

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