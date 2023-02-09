Осуждённый на 22 года колонии Иван Сафронов уволен из "Роскосмоса"
В "Роскосмосе" сообщили об увольнении Сафронова после приговора суда о госизмене
Иван Сафронов. Обложка © ТАСС / РБК / Андрей Любимов
Осуждённый за госизмену Иван Сафронов уволен с поста советника генерального директора "Роскосмоса" согласно приговору суда, вступившему в силу. Об этом сообщили в госкорпорации.
"В соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, Иван Сафронов уволен по пункту 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса РФ — в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы", — уточнили в компании.
Там подчеркнули, что Сафронов формально числился сотрудником "Роскосмоса" после задержания, но зарплату ему не платили, а в табеле учёта рабочего времени ставились неявки.
Напомним, Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Его обвинили в передаче секретных сведений за границу. ФСБ считает, по словам адвоката, что советник главы "Роскосмоса" продал информацию о деятельности ВС России в Сирии. В сентябре 2022 года Сафронова приговорили к 22 годам строгого режима.