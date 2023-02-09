Осуждённый на 22 года колонии Иван Сафронов уволен из "Роскосмоса"

Осуждённый за госизмену Иван Сафронов уволен с поста советника генерального директора "Роскосмоса" согласно приговору суда, вступившему в силу. Об этом сообщили в госкорпорации.

"В соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, Иван Сафронов уволен по пункту 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса РФ — в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы", — уточнили в компании.