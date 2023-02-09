СКР выяснил размер зарплат бойцов Иностранного легиона ВСУ

Наёмники на Украине, воюющие на стороне ВСУ, получают зарплату в размере от 30 до 100 гривен (от 60 до 195 тысяч рублей). Такие данные приводит Следственный комитет в докладе о поездке председателя СК РФ Александра Бастрыкина в ДНР.

Следствие получило неопровержимые сведения о спонсировании Киевом и странами Запада "запрещённого международными нормами участия наёмников в боевых действиях на стороне Украины".

"Установлены данные о порядке вербовки, обучения, участия наёмников в боевых действиях и о размерах их денежных вознаграждений, составляющих от 30 до 100 тысяч гривен", — рассказали в СК.

На основе полученных доказательств заочно предъявлены обвинения в наёмничестве пяти участникам Грузинского национального легиона, который является частью Иностранного легиона ВСУ. Боевики прибыли на территорию Незалежной из Польши весной 2022 года.