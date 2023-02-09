Футболку Роналду продали за 200 тысяч евро на торгах в помощь пострадавшим в Турции
Футболку известного во всём мире футболиста Криштиану Роналду продали почти за 200 тысяч евро на благотворительном аукционе. Теперь эти деньги пойдут на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции. Об этом сообщил защитник сборной Турции по футболу Мерих Демирал.
Футболка Роналду, которую продали за 200 тысяч евро на торгах в помощь пострадавшим в Турции. Фото © Twitter / Merihdemiral
"Все доходы от продажи пойдут в пострадавшие от землетрясения районы", — написал он в своём твиттере.
Кроме того, на аукционе были проданы майки футболистов Пауло Дибалы из "Ромы" и Леонардо Бонуччи из "Ювентуса". В общей сложности за них отдали 50 тысяч евро. Спортсмены сами передали Демиралу свою форму.
Следующие на очереди — футболки Антуана Гризманна и Альваро Мораты из мадридского "Атлетико".
В Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Количество жертв природной катастрофы увеличивается каждый день. Число погибших уже превысило 12 тысяч человек. Землетрясение также затронуло соседнюю Сирию, там погибло более тысячи жителей. Подземные толчки даже вызвали геологический сдвиг — литосферные плиты переместились на три метра.
Getty Images / MB Media / Khalid Alhaj