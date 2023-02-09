Футболку Роналду продали за 200 тысяч евро на торгах в помощь пострадавшим в Турции

Футболку известного во всём мире футболиста Криштиану Роналду продали почти за 200 тысяч евро на благотворительном аукционе. Теперь эти деньги пойдут на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции. Об этом сообщил защитник сборной Турции по футболу Мерих Демирал.

Футболка Роналду, которую продали за 200 тысяч евро на торгах в помощь пострадавшим в Турции. Фото © Twitter / Merihdemiral

"Все доходы от продажи пойдут в пострадавшие от землетрясения районы", — написал он в своём твиттере.

Кроме того, на аукционе были проданы майки футболистов Пауло Дибалы из "Ромы" и Леонардо Бонуччи из "Ювентуса". В общей сложности за них отдали 50 тысяч евро. Спортсмены сами передали Демиралу свою форму.