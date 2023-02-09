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9 февраля, 10:27

Макрон открестился от вопроса поставки Киеву истребителей

Макрон заявил, что не обсуждал с Зеленским вопрос поставки Киеву самолётов

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на прошедшей накануне встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским не обсуждался вопрос поставки Киеву самолётов.

"Мы этот вопрос вчера не обсуждали", — сказал Макрон, отвечая на вопросы журналистов по прибытии в Брюссель на саммит ЕС.

Французский лидер добавил, что Западу нужно "сосредоточиться на тех поставках, которые будут полезны сейчас, а не на обещаниях, которые могут быть реализованы позже".

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Напомним, ранее в Киеве заявили, что на Мюнхенской конференции будут требовать у Запада поставки истребителей и ракет большей дальности. Правительство Великобритании заявило, что пока не приняло окончательного решения о передаче этой военной техники Украине, а один из британских министров, по данным СМИ, отреагировал на "хотелки" Киева довольно резко, сказав, что у Лондона "нет грёбаных самолётов".

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ТАСС / EPA / POOL / SARAH MEYSSONNIER

Александра Вишнякова

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