Макрон открестился от вопроса поставки Киеву истребителей

"Мы этот вопрос вчера не обсуждали", — сказал Макрон, отвечая на вопросы журналистов по прибытии в Брюссель на саммит ЕС.

Французский лидер добавил, что Западу нужно "сосредоточиться на тех поставках, которые будут полезны сейчас, а не на обещаниях, которые могут быть реализованы позже".