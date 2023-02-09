"Последствия будут!": МИД обратился к США после разгромного расследования о подрыве "Северных потоков"

Публикация расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о причастности водолазов ВМС США к взрывам на нитках газопровода "Северный поток" не пройдёт без последствий для Вашингтона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"По большому счёту, вчерашняя публикация подтвердила то, что мы в качестве вывода для себя сделали, <...> у нас никогда не было сомнений в том, что США, возможно, другие натовские страны причастны к этой возмутительной диверсии", — объяснил замминистра на пресс-конференции.

Дипломат подчеркнул, что важным признаком того, что "дело нечисто", стало очевидное стремление Запада не предавать расследование огласке и не допускать к нему российских представителей. Он назвал отдельным вопросом дальнейшие шаги Москвы с учётом разгромной публикации Херша, заметив, что Вашингтону не удастся обелить себя ничем не подкреплёнными опровержениями.

"Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться, несмотря на все многочисленные опровержения, которые моментально последовали от официальных лиц из Вашингтона", — заключил Рябков.