Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 февраля, 10:13

Захарова из МИД задалась вопросом, чего больше в словах поляка Моравецкого — "глупости или подлости"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала признание польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что главной целью существования Европы стало поражение России. В своём телеграм-канале Захарова задалась риторическим вопросом, чего в словах Моравецкого больше — "глупости или подлости".

"И то, и другое являются частью дикой ненависти. А она саморазрушительна, как известно. Так держать, Моравецкий. Ваша злоба работает на ваше поражение", — написала представитель ведомства.

В Польше заявили о рисках третьей мировой войны

В Польше заявили о рисках третьей мировой войны

Ранее премьер-министр Польши заявил, что западные территории Украины будут в безопасности, если временно перейдут под протекторат польского государства. Лайф порассуждал, хватит ли новой дивизии, которую создаёт Варшава, для захвата Львовской области.

Обложка ©

Getty Images / Handout / Russian Foreign Ministry Press Service

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров