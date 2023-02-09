Захарова из МИД задалась вопросом, чего больше в словах поляка Моравецкого — "глупости или подлости"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала признание польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что главной целью существования Европы стало поражение России. В своём телеграм-канале Захарова задалась риторическим вопросом, чего в словах Моравецкого больше — "глупости или подлости".

"И то, и другое являются частью дикой ненависти. А она саморазрушительна, как известно. Так держать, Моравецкий. Ваша злоба работает на ваше поражение", — написала представитель ведомства.