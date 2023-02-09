Россия так и не получила доступ к расследованию ЧП на "Северных потоках", заявил Песков
Москва предпринимала множество попыток для участия в расследовании по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Однако, как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, все они были отвергнуты, Россия доступа к информации по сей день так и не имеет.
"Россия уже приняла по состоянию на сегодня за прошедшие месяцы очень много очень энергичных попыток, чтобы получить возможность участвовать в расследовании, получить хоть какую-то дополнительную информацию. К сожалению, эти наши попытки были отвергнуты. Доступ к информации мы так и не получили", — сказал Песков.
Напомним, что газопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" были подорваны в сентябре 2022 года. Российская разведка обнаружила в теракте западный след, но Вашингтон, Лондон и другие мировые столицы отрицали эти факты.
Накануне журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал статью, где раскрыл, что это американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы. При этом операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев. В Вашингтоне поспешили обвинить журналиста во лжи.
Getty Images / Danish Defence