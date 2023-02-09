Россия так и не получила доступ к расследованию ЧП на "Северных потоках", заявил Песков

Москва предпринимала множество попыток для участия в расследовании по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Однако, как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, все они были отвергнуты, Россия доступа к информации по сей день так и не имеет.

"Россия уже приняла по состоянию на сегодня за прошедшие месяцы очень много очень энергичных попыток, чтобы получить возможность участвовать в расследовании, получить хоть какую-то дополнительную информацию. К сожалению, эти наши попытки были отвергнуты. Доступ к информации мы так и не получили", — сказал Песков.