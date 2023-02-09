Песков допустил изменение сроков открытия хаба для российского газа в Турции

Для Анкары сейчас не приоритетно создание газового хаба России и Турции после разрушительных землетрясений в стране, однако планы остаются, будут лишь сдвинуты сроки реализации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разумеется, сейчас это не может быть приоритетом для Турецкой Республики. Мы к этому с пониманием относимся. Соответственно, какая-то сдвижка по времени может быть. Вы знаете, что были очень высокие темпы работы в этом направлении. Но мы не сомневаемся, что Турция справится с этой бедой, окажет всю необходимую помощь пострадавшим, займётся восстановлением разрушенных городов", — уточнил он.

Песков подчеркнул, что Москва обязательно окажет Анкаре любую запрашиваемую помощь, как и другие страны, но об отмене планов по хабу речь не идёт, процесс лишь "может сдвинуться чуть-чуть". Турция ранее анонсировала открытие хаба для российского газа в течение года.