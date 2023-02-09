В Европе объявили смыслом своего существования "поражение России"
Премьер-министр Моравецкий: Поражение России стало смыслом существования Польши и Европы
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сделал неожиданное признание о причине существования республики и других европейских стран. По его словам, таковой является победа над Россией.
"Поражение России стало одновременно польской и европейской причиной для существования", — сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Моравецкий добавил, что Польша уже поставила Киеву огромное количество военной техники, но решение об отправке истребителей остаётся за НАТО. Говоря о передаче Украине немецких танков Leopard 2, премьер подчеркнул, что "лучше поздно, чем никогда". По его словам, всем сторонам конфликта сегодня ясно, что возврат к прежнему взаимодействию невозможен.
Ранее премьер-министр Польши заявил, что западные территории Украины будут в безопасности, если временно перейдут под протекторат польского государства. Лайф порассуждал, хватит ли новой дивизии, которую создаёт Варшава, для захвата Львовской области.
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ТАСС / AP / Olivier Matthys