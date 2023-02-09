В Европе объявили смыслом своего существования "поражение России"

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сделал неожиданное признание о причине существования республики и других европейских стран. По его словам, таковой является победа над Россией.

"Поражение России стало одновременно польской и европейской причиной для существования", — сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Моравецкий добавил, что Польша уже поставила Киеву огромное количество военной техники, но решение об отправке истребителей остаётся за НАТО. Говоря о передаче Украине немецких танков Leopard 2, премьер подчеркнул, что "лучше поздно, чем никогда". По его словам, всем сторонам конфликта сегодня ясно, что возврат к прежнему взаимодействию невозможен.