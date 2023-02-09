Песков заявил о попытках Запада молчаливо свернуть расследование терактов на "Северных потоках"

В Кремле обратили внимание на то, как страны Запада стараются свернуть расследование терактов на "Северных потоках". В частности, об этом заявил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что резонансное расследование американского журналиста Сеймура Херша о том, что за подрывом российских газопроводов стоят именно США, должно было ускорить международное расследование этого инцидента.