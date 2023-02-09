Песков заявил о попытках Запада молчаливо свернуть расследование терактов на "Северных потоках"
В Кремле обратили внимание на то, как страны Запада стараются свернуть расследование терактов на "Северных потоках". В частности, об этом заявил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что резонансное расследование американского журналиста Сеймура Херша о том, что за подрывом российских газопроводов стоят именно США, должно было ускорить международное расследование этого инцидента.
"А мы видим, наоборот, попытки молчаливого сворачивания этого международного расследования", — отметил Дмитрий Песков.
Напомним, что газопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" были подорваны в сентябре 2022 года. Российская разведка обнаружила в теракте западный след, но Вашингтон, Лондон и другие мировые столицы всё отрицали. Накануне журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал статью, в которой раскрыл, что это американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы. При этом операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев. В Вашингтоне же поспешили обвинить Херша во лжи.