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9 февраля, 09:44

Двое осуждённых погибли при пожаре в ростовской колонии

В Ростове-на-Дону двое осуждённых погибли при пожаре в исправительной колонии № 2

Двое погибли, один человек пострадал в результате пожара на территории исправительной колонии № 2 в Ростове-на-Дону. Как сообщили Лайфу в пресс-службе ГУФСИН по региону, причины возгорания пока не известны.

Пожар произошёл сегодня ночью на территории объекта коммунально-бытового обеспечения ИК. Огонь распространился на площади около 40 квадратных метров. Возгорание было локализовано и ликвидировано практически сразу, но позже на месте происшествия обнаружили тела двух погибших осуждённых. Ещё один человек находится в больнице с ожогами.

Что послужило причиной трагедии, пока не известно. По факту пожара проводится проверка, которая установит обстоятельства произошедшего.

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Ранее Лайф рассказывал, как очевидцы через окно спасли ребёнка и беременную девушку из горящей квартиры в Ярославле. Двое мужчин встали на перила балкона этажом ниже и смогли самостоятельно спасти жильцов. Несмотря на то что женщина была напугана, ей удалось спуститься спасателям на руки и попасть с балкона в квартиру снизу.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

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