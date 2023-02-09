Двое осуждённых погибли при пожаре в ростовской колонии

Двое погибли, один человек пострадал в результате пожара на территории исправительной колонии № 2 в Ростове-на-Дону. Как сообщили Лайфу в пресс-службе ГУФСИН по региону, причины возгорания пока не известны.

Пожар произошёл сегодня ночью на территории объекта коммунально-бытового обеспечения ИК. Огонь распространился на площади около 40 квадратных метров. Возгорание было локализовано и ликвидировано практически сразу, но позже на месте происшествия обнаружили тела двух погибших осуждённых. Ещё один человек находится в больнице с ожогами.

Что послужило причиной трагедии, пока не известно. По факту пожара проводится проверка, которая установит обстоятельства произошедшего.