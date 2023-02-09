Россиянам объяснили, сколько кусков пиццы можно съедать в день

Пицца может входить в ежедневный рацион, но не более одного куска, если у человека нет проблем с метаболизмом. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва в Международный день пиццы.

Она предупредила, что многое зависит и от состава этого итальянского блюда. Главное, что продукты должны быть натуральными и без обилия специй, а тесто лучше выбирать тонкое при склонности к набору веса. По словам диетолога, для домашнего приготовления подойдёт мука из пророщенного зерна с добавлением льняной и овсяной. А вот сверху лучше выложить некалорийные продукты.

"Должна быть обязательно мера. Потому как тесто, замешанное на пшеничной муке, — это калорийный продукт с высоким гликемическим индексом. Сыр жирных сортов также высококалорийный продукт. В пицце могут быть солёные оливки. Они зачастую противопоказаны людям с задержкой жидкости и высоким артериальным давлением", — пояснила Королёва.

По её мнению, также лучше обойтись без майонеза и колбасы в пицце, зато в любом количестве подойдут нежирные сорта сыра, свежая зелень и шампиньоны. Такая начинка станет идеальной для тех, кто не готов отказаться от пиццы, но хочет оставаться в форме.