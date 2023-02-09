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Опубликовано 9 февраля 2023, 09:53

В Кремле заверили, что поставки западного оружия Киеву не повлияют на исход конфликта

Песков: Поставки западного оружия не изменят исход конфликта на Украине

Поставки Киеву очередной партии западного оружия никак не повлияют на исход и цели специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Принципиально эти действия стран [поставки вооружения] не изменят исход этого конфликта и не изменят траекторию, по которой идёт наша страна в плане достижения своих целей, поставленных в рамках спецоперации", — сказал официальный представитель Кремля.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что западные страны своими действиями лишь затягивают конфликт, тем самым делая его "более болезненным и мучительным для Украины".

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Аналогичное мнение ранее высказал и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, отправка Украине нескольких сотен западных танков не поможет Киеву. Он напомнил, что ВС РФ уже уничтожили их более семи с половиной тысяч с начала спецоперации, поэтому вновь поставленное оружие "погоды не сделает".

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Getty Images / Dursun Aydemir

Александр Юнашев
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