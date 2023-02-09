В Кремле заверили, что поставки западного оружия Киеву не повлияют на исход конфликта

Поставки Киеву очередной партии западного оружия никак не повлияют на исход и цели специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Принципиально эти действия стран [поставки вооружения] не изменят исход этого конфликта и не изменят траекторию, по которой идёт наша страна в плане достижения своих целей, поставленных в рамках спецоперации", — сказал официальный представитель Кремля.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что западные страны своими действиями лишь затягивают конфликт, тем самым делая его "более болезненным и мучительным для Украины".