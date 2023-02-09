В Кремле оценили статью журналиста Херша о виновных в подрыве "Северных потоков"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил резонансную статью журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, который назвал виновных в подрыве российских газопроводов "Северный поток". Представитель Кремля выразил сожаление, что на Западе это расследование не получило широкого распространения.

"Очень важно всё-таки представителям СМИ — не только российским, но и зарубежным — обращать внимание на очень серьёзную, может быть в чём-то спорную, публикацию господина Херша о предполагаемой причастности и непосредственной вине Белого дома за организацию акта саботажа и террористического акта в отношении критической энергоинфраструктуры в Балтийском море", — сказал Песков.

Он добавил, что появление подобных статей лишний раз показывает необходимость открытого международного расследования этой диверсии, поскольку мир должен узнать виновных.

"Мир должен узнать правду о том, кто осуществил этот акт саботажа. Потому что это очень-очень опасный прецедент. Если кто-то его совершил единожды, он может это совершить в любой точке мира второй раз", — добавил Песков.