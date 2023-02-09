В Минздраве объяснили исчезновение ряда препаратов из российских аптек

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов прокомментировал сообщения СМИ о том, что из аптек пропал ряд препаратов. Он подчеркнул, что в стране стабильная ситуация с поставками лекарств, а отсутствие некоторых из них — временное.

"Ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сети в настоящее время стабильная", — приводит его слова РИА "Новости".

Кузнецов отметил, что при назначении лечения врач ориентируется не на торговое наименование, а на международное непатентованное наименование. Он заверил, что отсутствие некоторых лекарств в аптеках лишь временное. В таких случаях не стоит забывать, что у многих препаратов есть аналоги с таким же действующим веществом.