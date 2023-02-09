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9 февраля, 10:02

В Минздраве объяснили исчезновение ряда препаратов из российских аптек

Помощник главы Минздрава Кузнецов назвал стабильной ситуацию с поставками лекарств

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов прокомментировал сообщения СМИ о том, что из аптек пропал ряд препаратов. Он подчеркнул, что в стране стабильная ситуация с поставками лекарств, а отсутствие некоторых из них — временное.

"Ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сети в настоящее время стабильная", — приводит его слова РИА "Новости".

Кузнецов отметил, что при назначении лечения врач ориентируется не на торговое наименование, а на международное непатентованное наименование. Он заверил, что отсутствие некоторых лекарств в аптеках лишь временное. В таких случаях не стоит забывать, что у многих препаратов есть аналоги с таким же действующим веществом.

Крупнейшая в Европе фармкомпания сообщила о трудностях с поставками лекарств

Крупнейшая в Европе фармкомпания сообщила о трудностях с поставками лекарств

Кстати, ранее Лайф писал, что в России перед каждым подъёмом заболеваемости создают специальный запас лекарств. Как отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, при подготовке к осенне-зимнему сезону традиционно проводится анализ коечной сети, запасов и прогнозируемого подъёма заболеваемости тем или иным вирусом.

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LIFE / Кирилл Зыков

Николь Вербер
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