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9 февраля, 10:00

Россия вошла в международный штаб по ликвидации последствий землетрясения в Турции

Россию включили в международный штаб по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции. Российские спасатели сейчас работают на месте, разбирая завалы и извлекая из-под них пострадавших, а также тела погибших.

"В международный штаб по ликвидации последствий землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш вошло 11 стран, в том числе Россия", сообщил советник главы МЧС России Даниил Мартынов.

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Напомним, в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, из-за чего погибло свыше 12 тысяч человек. Подземные толчки также затронули и соседнюю Сирию, там погибло более тысячи жителей. Учёные сообщили, что землетрясение вызвало геологический сдвиг, который переместил литосферные плиты на три метра. На место трагедии вылетели российские спасатели, которые помогают в разборе завалов. Одна из таких групп МЧС России сейчас занимается поисками россиян в турецком Хатае.

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МЧС России

Максим Плетнёв

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