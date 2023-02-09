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Регион
Опубликовано 9 февраля 2023, 13:09

В Госдуме предложили ввести "Разговоры о важном" для родителей

Депутат Казакова предложит Минпросвещения ввести уроки "Разговоры о важном" для родителей

Председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что обратится в Минпросвещения с предложением сделать родительские собрания в формате уроков "Разговоры о важном".

"Хорошая идея. Мы как раз в результате нашей встречи предложим. В министерство направим такое предложение — "Разговоры о важном" для родителей... Тогда, может, и ходить будут охотнее на родительские собрания", сказала она.

Подчёркивается, что эта идея была поддержана представителями Национальной родительской ассоциации во время расширенного совещания. Родители, как отмечается, должны обсуждать не только "покупку штор".

"Разговоры о важном" с Валентиной Матвиенко набрали рекордное количество просмотров
"Разговоры о важном" с Валентиной Матвиенко набрали рекордное количество просмотров

Напомним, "Разговоры о важном" — серия уроков в российских школах, на которых дети и учителя обсуждают события в стране и в мире. На последнем из таких сооснователь "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская рассказала школьникам о кибербезопасности.

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Матвей Константинов
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