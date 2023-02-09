В Госдуме предложили ввести "Разговоры о важном" для родителей
Депутат Казакова предложит Минпросвещения ввести уроки "Разговоры о важном" для родителей
Председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что обратится в Минпросвещения с предложением сделать родительские собрания в формате уроков "Разговоры о важном".
"Хорошая идея. Мы как раз в результате нашей встречи предложим. В министерство направим такое предложение — "Разговоры о важном" для родителей... Тогда, может, и ходить будут охотнее на родительские собрания", — сказала она.
Подчёркивается, что эта идея была поддержана представителями Национальной родительской ассоциации во время расширенного совещания. Родители, как отмечается, должны обсуждать не только "покупку штор".
Напомним, "Разговоры о важном" — серия уроков в российских школах, на которых дети и учителя обсуждают события в стране и в мире. На последнем из таких сооснователь "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская рассказала школьникам о кибербезопасности.
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