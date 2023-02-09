В Госдуме предложили ввести "Разговоры о важном" для родителей

Председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что обратится в Минпросвещения с предложением сделать родительские собрания в формате уроков "Разговоры о важном".

"Хорошая идея. Мы как раз в результате нашей встречи предложим. В министерство направим такое предложение — "Разговоры о важном" для родителей... Тогда, может, и ходить будут охотнее на родительские собрания", — сказала она.