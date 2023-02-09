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9 февраля, 10:11

В Европарламенте выступили против добавления в еду сверчков

Депутат Европарламента Беньё выступила против разрешения добавлять в еду сверчков

Депутат Европарламента из Франции Аурелия Беньё выступила против легализации еды с добавлением насекомых, пишет RT. Она напомнила, что недавно ЕК в соответствии с Регламентом (ЕС) 2015/2283 легализовала подобные добавки — первоначально в виде обезжиренной муки с домовыми сверчками.

Депутат указала, что доказанный вред такой продукции не мешает пропаганде на тему набирать обороты. В качестве примера негативных последствий она привела аллергию, депрессию, рак, сердечно-сосудистые заболевания, риск заражения кишечными паразитами и прочее.

"В свете сказанного выше осознаёт ли Еврокомиссия риск для здоровья граждан ЕС?" — спросила она.

Беньё также поинтересовалась, какие меры Еврокомиссия намерена предпринять для сокращения числа пищевых отходов, напомнив, что треть из производимой еды превращается в мусор.

Врачи рассказали, безопасно ли есть продукты из насекомых

Врачи рассказали, безопасно ли есть продукты из насекомых

В ответ на решение Еврокомиссии власти Катара напомнили, что на территории ближневосточного государства запрещена продажа такой еды. Там сослались на нормы халяля.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов

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