В Европарламенте выступили против добавления в еду сверчков

Депутат Европарламента из Франции Аурелия Беньё выступила против легализации еды с добавлением насекомых, пишет RT. Она напомнила, что недавно ЕК в соответствии с Регламентом (ЕС) 2015/2283 легализовала подобные добавки — первоначально в виде обезжиренной муки с домовыми сверчками.

Депутат указала, что доказанный вред такой продукции не мешает пропаганде на тему набирать обороты. В качестве примера негативных последствий она привела аллергию, депрессию, рак, сердечно-сосудистые заболевания, риск заражения кишечными паразитами и прочее.

"В свете сказанного выше осознаёт ли Еврокомиссия риск для здоровья граждан ЕС?" — спросила она.

Беньё также поинтересовалась, какие меры Еврокомиссия намерена предпринять для сокращения числа пищевых отходов, напомнив, что треть из производимой еды превращается в мусор.