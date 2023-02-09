В Подмосковье полицейский застрелил напавшего на него автоугонщика с зубилом
В Московской области полицейский смертельно ранил мужчину во время задержания, когда тот напал на него после неудачной попытки угнать машину. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
Возле одного из домов в Правдинском Пушкинского городского округа неизвестный пробрался в чужую машину и намеревался уехать на ней. Очевидцы вызвали правоохранителей, в момент их прибытия преступник уже завёл авто, добровольно сдаваться он отказался и попытался скрыться.
"В ходе задержания злоумышленник оказал активное сопротивление и забежал в один из ближайших жилых домов. Там он, угрожая физической расправой хозяину и его беременной жене, забрался на второй этаж", — уточнили в МВД.
На требования полицейских сдаться нарушитель не реагировал, а затем и вовсе накинулся с зубилом в руках на одного из стражей порядка, который и произвёл выстрел в сторону нападавшего. Правоохранители вызвали медиков, а до их приезда оказывали раненому первую помощь, однако мужчина скончался. Известно, что прежде он уже был судим за кражу.
Ранее сообщалось, что в Якутии будут снова судить отбывающего срок преступника по новому делу об убийствах девочек и женщин, первое из которых было совершено 40 лет назад, а последнее — около 30 лет назад.
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