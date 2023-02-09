В Подмосковье полицейский застрелил напавшего на него автоугонщика с зубилом

В Московской области полицейский смертельно ранил мужчину во время задержания, когда тот напал на него после неудачной попытки угнать машину. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Возле одного из домов в Правдинском Пушкинского городского округа неизвестный пробрался в чужую машину и намеревался уехать на ней. Очевидцы вызвали правоохранителей, в момент их прибытия преступник уже завёл авто, добровольно сдаваться он отказался и попытался скрыться.

"В ходе задержания злоумышленник оказал активное сопротивление и забежал в один из ближайших жилых домов. Там он, угрожая физической расправой хозяину и его беременной жене, забрался на второй этаж", — уточнили в МВД.

На требования полицейских сдаться нарушитель не реагировал, а затем и вовсе накинулся с зубилом в руках на одного из стражей порядка, который и произвёл выстрел в сторону нападавшего. Правоохранители вызвали медиков, а до их приезда оказывали раненому первую помощь, однако мужчина скончался. Известно, что прежде он уже был судим за кражу.