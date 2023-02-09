Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь из-за проблем с дыханием

Кроме проблем с дыханием у Киркорова наблюдалось пониженное давление на протяжении двух дней. Как утверждает сиделка отца поп-короля, терапевт диагностировал бронхит. Последнее обследование показало, что в правом лёгком Киркорова-старшего скопилась жидкость.

В последний раз новости о госпитализации отца поп-короля российской эстрады появились 6 декабря. Тогда в беседе с Лайфом сам Бедрос Киркоров опроверг эту информацию и заявил, что находится дома. Впрочем, позже стало известно, что он всё же находится на обследовании. 13 декабря его выписали из больницы.