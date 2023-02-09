Польша закроет погранпереход с Белоруссией в Бобровниках с 10 февраля
Глава МВД Польши Каминьский: Погранпереход с Белоруссией в Бобровниках будет закрыт с 10 февраля
Погранпереход в Бобровниках между Польшей и Белоруссией будет закрыт с завтрашнего дня. Как заявили польские власти, такое решение было принято ради безопасности страны.
"Принимая во внимание важные интересы государственной безопасности, я принял решение приостановить до дальнейшего уведомления с 12:00 (14:00 мск) 10 февраля этого года движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках", — написал в "Твиттере" министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.
Ранее Лайф сообщал, что белорусские пограничники нашли тело избитого беженца из Сирии у границы с Польшей. По некоторым данным, несколькими днями ранее мужчина был депортирован с запретом въезда в Польшу и иные государства Шенгена.
ТАСС / Zuma