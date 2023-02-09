СК занялся страшным видео, где украинские националисты расстреливают пленных
Следком занялся расследованием расстрела российских пленных на Украине после появления резонансного видео
Следственный комитет России будет расследовать факт расстрела вооружёнными формированиями Украины, предположительно, российских военнопленных. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Очередное видео, на котором, вероятно, запечатлён расстрел российских военнопленных, появилось в Интернете пару дней назад. На нём человек, говорящий по-украински, выстрелом в голову сперва убивает одного лежащего на земле солдата в российской военной форме. Второму российскому военному, который во время съёмок держал руки за головой, тоже прострелили голову. Момент смерти третьего солдата на видео не попал. На кадрах он лежит на земле и держит в руках гранату. Запись заканчивается тем, что человек, который держит в руках камеру, произносит украинский националистический лозунг.
"Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку. Будет установлен круг лиц, причастных к совершению преступления", — указано в сообщении.
Напомним, что осенью в Сети было опубликовано другое видео, на котором группа украинских военных расстреливает российских военнопленных. В Минобороны заявили, что украинские силовики убили 12 сдавшихся россиян, в МИД потребовали от международных организаций осудить произошедшее. В ООН призвали провести расследование, признав, что шокирующее видео, по их оценке, является подлинным.
Shutterstock