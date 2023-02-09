СК занялся страшным видео, где украинские националисты расстреливают пленных

Очередное видео, на котором, вероятно, запечатлён расстрел российских военнопленных, появилось в Интернете пару дней назад. На нём человек, говорящий по-украински, выстрелом в голову сперва убивает одного лежащего на земле солдата в российской военной форме. Второму российскому военному, который во время съёмок держал руки за головой, тоже прострелили голову. Момент смерти третьего солдата на видео не попал. На кадрах он лежит на земле и держит в руках гранату. Запись заканчивается тем, что человек, который держит в руках камеру, произносит украинский националистический лозунг.