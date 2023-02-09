Число жертв разрушительного землетрясения в Турции превысило 14 тысяч

Сегодня город Газиантеп, неподалёку от которого располагался очаг землетрясения, посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как пишет издание Daily Sabah, он назвал новое число погибших, а также уточнил, что пострадало в результате стихийного бедствия 63 794 человека.

Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Стихия унесла жизни тысяч людей, и цифры продолжают расти с каждым днём. На место трагедии вылетели российские спасатели, которые помогают в разборе завалов. Одна из таких групп МЧС России сейчас занимается поисками россиян в турецком Хатае. Подземные толчки также затронули и соседнюю Сирию, там погибло более тысячи жителей. Учёные сообщили, что землетрясение вызвало геологический сдвиг, который переместил литосферные плиты на три метра.