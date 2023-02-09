Число жертв разрушительного землетрясения в Турции превысило 14 тысяч
Эрдоган сообщил, что число жертв землетрясения в Турции достигло 14 014
Последствия мощного землетрясения в Турции. Обложка © Twitter / Bağzı Haber
Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции превысило отметку в 14 тысяч. Согласно обновлённым данным, жертвами стихии числятся 14 014 человек.
Сегодня город Газиантеп, неподалёку от которого располагался очаг землетрясения, посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как пишет издание Daily Sabah, он назвал новое число погибших, а также уточнил, что пострадало в результате стихийного бедствия 63 794 человека.
Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Стихия унесла жизни тысяч людей, и цифры продолжают расти с каждым днём. На место трагедии вылетели российские спасатели, которые помогают в разборе завалов. Одна из таких групп МЧС России сейчас занимается поисками россиян в турецком Хатае. Подземные толчки также затронули и соседнюю Сирию, там погибло более тысячи жителей. Учёные сообщили, что землетрясение вызвало геологический сдвиг, который переместил литосферные плиты на три метра.