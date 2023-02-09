Мать нашла неожиданных виновников кровавого нападения дочери на одноклассницу в Химках

Мать устроившей поножовщину пятиклассницы объяснила, почему поставила журналистам такой высокий ценник за интервью. Дело в том, что в кровавом нападении она винит именно СМИ, пишет SHOT .

По мнению матери, жестокий контент, который показывают по телевизору и на новостных порталах, сильно повлиял на психику её дочери. Именно поэтому журналисты должны заплатить ей не менее 15 миллионов рублей и таким образом "принять участие" в оплате лечения раненой Сони.