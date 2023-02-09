Мать нашла неожиданных виновников кровавого нападения дочери на одноклассницу в Химках
Мать устроившей в Химках поножовщину девочки обвинила в произошедшем СМИ и журналистов
Орудие нападения школьницы на одноклассницу в Химках. Обложка © Telegram / SHOT
Мать устроившей поножовщину пятиклассницы объяснила, почему поставила журналистам такой высокий ценник за интервью. Дело в том, что в кровавом нападении она винит именно СМИ, пишет SHOT.
По мнению матери, жестокий контент, который показывают по телевизору и на новостных порталах, сильно повлиял на психику её дочери. Именно поэтому журналисты должны заплатить ей не менее 15 миллионов рублей и таким образом "принять участие" в оплате лечения раненой Сони.
Напомним, 7 февраля в Химках между двумя школьницами произошёл конфликт. Точная причина не известна, они могли поругаться из-за мальчика или из-за неудачной попытки подружиться. В итоге пятиклассница с кухонным ножом набросилась на сверстницу в туалете, а после зашла в класс и сказала: "Я её убила". Пострадавшая получила не менее 30 ранений, но выжила. Девочку прооперировали, она в сознании. Классного руководителя школьниц временно отстранили от работы.