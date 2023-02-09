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9 февраля, 10:55

Мать нашла неожиданных виновников кровавого нападения дочери на одноклассницу в Химках

Мать устроившей в Химках поножовщину девочки обвинила в произошедшем СМИ и журналистов

<p>Орудие нападения школьницы на одноклассницу в Химках. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Орудие нападения школьницы на одноклассницу в Химках. Обложка © Telegram / SHOT

Мать устроившей поножовщину пятиклассницы объяснила, почему поставила журналистам такой высокий ценник за интервью. Дело в том, что в кровавом нападении она винит именно СМИ, пишет SHOT.

По мнению матери, жестокий контент, который показывают по телевизору и на новостных порталах, сильно повлиял на психику её дочери. Именно поэтому журналисты должны заплатить ей не менее 15 миллионов рублей и таким образом "принять участие" в оплате лечения раненой Сони.

Мать устроившей поножовщину пятиклассницы просит 15 млн за интервью, но не для себя

Мать устроившей поножовщину пятиклассницы просит 15 млн за интервью, но не для себя

Напомним, 7 февраля в Химках между двумя школьницами произошёл конфликт. Точная причина не известна, они могли поругаться из-за мальчика или из-за неудачной попытки подружиться. В итоге пятиклассница с кухонным ножом набросилась на сверстницу в туалете, а после зашла в класс и сказала: "Я её убила". Пострадавшая получила не менее 30 ранений, но выжила. Девочку прооперировали, она в сознании. Классного руководителя школьниц временно отстранили от работы.

Николь Вербер

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