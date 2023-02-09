Госдума одобрила закон о бронировании даты и времени пересечения границы

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект об электронной очереди для грузовиков при пересечении границы РФ. Документом предлагается дополнить закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ" новой статьёй 30.1 ("Проезд грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок").

В случае принятия новой нормы водители грузовиков смогут резервировать дату и время для пересечения границы. Электронная очередь будет работать в соответствии с установленным кабмином порядком. Правительство должно будет уточнить перечень необходимых для записи документов, порядок контроля пересечения границы в указанное время и категории транспортных средств, которые смогут проезжать КПП вне очереди. Также кабмин предусмотрит порядок размещения машин вдоль дороги для обеспечения возможности проезда по ней.