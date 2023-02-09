Моравецкого обвинили в предательстве из-за признания о смысле существования Польши и Европы

Политические элиты Польши предали национальные интересы своей страны, чтобы занять лидирующие позиции в Евросоюзе и финансово выиграть, заявил Лайфу директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, комментируя признание польского премьера Матеуша Моравецкого о смысле существования Европы.

"Элиты Польши пошли на абсолютное национальное предательство, предательство национальных интересов своей страны и сделали борьбу с Россией смыслом существования государства. Это на коротком отрезке времени позволило занять Польше лидирующие позиции в ЕС, не соответствующие реальному экономическому весу и отсутствующему экономическому и финансовому суверенитету этой страны", — объяснил он.

Такая позиция Варшавы рассорила её с Берлином, а также насторожила власти Чехии, считает Данилин. Сегодня Польша существует за счёт дотаций со стороны Франции и Германии, поэтому оголтелая русофобия выглядит объяснимо. Ведь следуя европейскому тренду, страна вполне может претендовать на лидирующую позицию в ЕС, говорит политолог.

"Но в долгосрочной перспективе это стратегически проигрышно для поляков. Если ЕС будет требовать восстановления отношений с Россией, Польша станет козлом отпущения", — подчеркнул собеседник Лайфа.

По его мнению, сейчас поляки очень надеются на то, что этого восстановления отношений не будет и тогда они смогут продолжать играть "роль буфера или железного занавеса", за счёт чего получат новые дотации. Поэтому для Польши все выпады в адрес России — это чистая экономика, заключил Данилин.