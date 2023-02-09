Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о вымогательстве у Чемезова
Суд оставил в СИЗО Суханова, Романовского и Бигаева по делу о вымогательстве у "Ростеха"
Тверской районный суд Москвы признал законным продление ареста коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, экс-главреду журнала "Татлер" Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
"Постановление Тверского районного суда города Москвы от 22 декабря 2022 года оставить без изменения", — огласила решение судья.
Как узнал Лайф, на слушание приехала телеведущая и блогер Алёна Водонаева, которая вновь хотела стать поручителем за Тамерлана Бигаева, однако суд её просьбу отклонил. Таким образом, три фигуранта останутся в СИЗО до 24 марта 2023 года.
Напомним, что в конце октября коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, экс-главред журнала "Татлер" Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Позднее арестовали третьего журналиста из её команды. По сообщениям СМИ, они были сотрудниками телеграм-канала "Тушите свет!", где и появился пост, ставший поводом для иска. Сама Ксения Собчак принесла публичные извинения Чемезову.
ТАСС / Сергей Карпухин