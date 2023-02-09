Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о вымогательстве у Чемезова

Тверской районный суд Москвы признал законным продление ареста коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, экс-главреду журнала "Татлер" Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Как узнал Лайф, на слушание приехала телеведущая и блогер Алёна Водонаева, которая вновь хотела стать поручителем за Тамерлана Бигаева, однако суд её просьбу отклонил. Таким образом, три фигуранта останутся в СИЗО до 24 марта 2023 года.