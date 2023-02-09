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9 февраля, 11:52

Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до шести

Число жертв обрушения жилого дома в Новосибирске, где сегодня ночью произошёл взрыв газа, увеличилось до шести. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

"Спасатели достали из-под завалов ещё одно тело", — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что шестой погибшей стала 80-летняя женщина. Ещё девять человек находятся в больницах, двое из них — в реанимационном отделении.

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Напомним, в результате взрыва газа в пятиэтажке по улице Линейной в Новосибирске обрушилось два подъезда. Среди пострадавших и погибших есть дети. Основной версией трагедии власти назвали нарушение эксплуатации газового оборудования. Накануне ЧП на запах газа жаловались жильцы. Как сообщил губернатор региона, дом восстанавливать не будут, а людей переселят.

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t.me / Анатолий Локоть

Максим Плетнёв

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