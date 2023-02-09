Российская ПВО сбила украинский Су-25 в небе близ Херсона

Российские средства ПВО уничтожили украинский самолёт Су-25 недалеко от Херсона. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Херсона сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", — уточнил он.

Дроны и ракеты были сбиты у населённых пунктов Таволжанка, Лозовая Харьковской области, Кирилловка ДНР, Кременная, Краснореченское, Коломыйчиха, Червонопоповка, Наугольная ЛНР, Водяное Запорожской области и Князе-Григоровка Херсонской области.