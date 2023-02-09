Более 85 человек потеряли ВСУ в районе Водяного и Угледара

В районе Водяного и Угледара в ДНР украинская армия понесла крупные потери — более 85 человек. Такие данные озвучил в ходе брифинга в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди потерь противника на Южно-Донецком направлении он перечислил танк, три боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубицы "МСТА-Б", Д-20 и Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и целый склад боеприпасов.