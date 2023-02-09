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9 февраля, 11:50

Более 85 человек потеряли ВСУ в районе Водяного и Угледара

Генерал-лейтенант Конашенков оценил суточные потери украинской армии на Южно-Донецком направлении в 85 человек

В районе Водяного и Угледара в ДНР украинская армия понесла крупные потери — более 85 человек. Такие данные озвучил в ходе брифинга в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди потерь противника на Южно-Донецком направлении он перечислил танк, три боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубицы "МСТА-Б", Д-20 и Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и целый склад боеприпасов.

"Ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике подразделений 35-й бригады морской пехоты, 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Водяное и Угледар", — добавил Конашенков.

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Ранее Лайф писал, что российские военные нанесли удары по трём складам боеприпасов и горючего для украинской армии в районах Новомихайловки, Угледара и Доброволья в Донецкой Народной Республике. А на Херсонском направлении российские военнослужащие уничтожили миномётный расчёт ВСУ. Противник лишился его в районе населённого пункта Ольговка.

Обложка ©

Getty Images / Spencer Platt

Марина Калегина

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