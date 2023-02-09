Зеленский пустил слезу во время страдальческой речи перед Европарламентом

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего турне по ЕС прибыл в Европарламент, чтобы выступить перед депутатами. После обращения президента парламента Роберты Метсолы Зеленский отправился к трибуне со слезами на глазах.

Зеленский пустил слезу во время выступления перед Европарламентом. Видео © Facebook (запрещён в РФ) / European Parliament

Пока украинский президент шёл к трибуне, депутаты встали со своих мест и встретили его бурными овациями. После произнесения лозунга "Слава Украине!" глава Незалежной захлопал и со слезами в голосе начал свою речь. Он поблагодарил ЕС, который впервые в своей истории оказывает военную помощь такого масштаба.

"Мы не полагаемся на слова — мы действуем. Мы не теряем время — мы меняемся и меняем. Европа всегда будет оставаться свободной, пока мы вместе и пока мы заботимся о нашей Европе. Заботимся о european way of life", — заявил Зеленский.

Лидер Незалежной заверил, что страна "приближается к Евросоюзу и будет членом ЕС". После выступления в Европейском парламенте украинский президент собирается произнести ещё одну речь перед лидерами ЕС, которые прибыли в Брюссель для участия в тематическом саммите.