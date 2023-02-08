Фактор страха: В чём опасность немецких танков Leopard 1, которые получит Киев Уже в середине года Киев может получить партию немецких танков Leopard 1. Однако эксперты как в Европе, так и в США сомневаются, что эти боевые машины подходят для современной войны. 7 февраля, 23:45 Списанные немецкие танки Leopard 1 на складе в Бельгии. 2 февраля 2023 года. Фото © Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Последние новости по Украине на сегодня — 2023

По данным издания Business Insider, в ближайшее время Правительство ФРГ объявит о выдаче разрешения оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) на поставку Украине 187 танков Leopard 1.

Отмечается, что 88 единиц техники Киев получит от Rheinmetall, остальные 99 танков поступят от FFG. Ранее издание Military Watch оценило пакет из 88 танков Leopard 1 в 100 миллионов евро. Эти машины будут поставлены в первую очередь, поскольку значительный запас техники этого типа имеется на складах вооружённых сил нескольких европейских государств, в том числе Германии.

Около 50 боевых танков Kampfpanzer Leopard 1, разработанных и изготовленных компанией Porsche Krauss-Maffei в Западной Германии, ожидают использования на складе в Турне, Бельгия, 2 февраля 2023 года. Фото © Getty Images / Thierry Monasse

Примечательно, что даже эти довольно устаревшие танки поступят в распоряжение ВСУ не раньше чем в середине текущего года.

Leopard 1: характеристики, броня

Leopard 1 разрабатывался компанией Krauss-Maffei Wegmann с 1956 года. По сути, это первая послевоенная разработка Германии в области тяжёлой техники. В 1965-м танк поступил на вооружение Бундесвера и до 1980-х оставался основным боевым танком ФРГ. До 2010-го включительно стоял на вооружении немецкой армии, после чего эту машину начали постепенно менять на Leopard 2.

Leopard 1 также собирался по лицензии в Нидерландах, Бельгии, Норвегии, Дании, Австралии и Италии, где тоже числился основным боевым танком. За период с 1965 по 1984 год было выпущено свыше 4744 танков и 1741 боевой бронемашины на его основе.

Танк Leopard 1. Фото © Getty Images / Tobias Kleinschmidt / Picture alliance

Компоновочная схема — классическая. Моторно-трансмиссионное отделение размещено в кормовой, отделение управления — в передней, боевое отделение — в средней части машины. Экипаж танка состоит из четырёх человек: механика-водителя, командира, наводчика и заряжающего.

Боевая масса танка — 39,6 тонны. Корпуса сварены из броневых панелей. Максимальная толщина всех компонентов брони (в лобовой части) — 70 мм. Примечательно, что толщина бортов всего 35 мм, и поэтому они прикрыты противокумулятивными фальшбортами толщиной около сантиметра. Активная динамическая защита отсутствует.

Leopard 1 вооружён нарезной 105-миллиметровой пушкой Royal Ordnance L7A3. Это одна из первых пушек в мире, у которой появился защитный кожух. Это обеспечивает точность и кучность стрельбы в сложных метеоусловиях. Поскольку ствол и казённая часть выполнены в виде соединяемых агрегатов, его можно быстро заменить в боевых условиях (были бы запчасти).

Длина ствола — 56 калибров. Боекомплект — 60 выстрелов. Танк стреляет подкалиберными снарядами с отделяющимся поддоном APDS и кумулятивно-осколочными HEAT. По словам экспертов, кумулятивный снаряд этого орудия способен пробить порядка 400 мм брони, что было неплохим показателем в середине 60-х годов.

Дополнительное вооружение представлено двумя 7,62-миллиметровыми спаренными пулемётами MG3 с боекомплектом в 1250 патронов. Предусмотрено использование дымовых гранатомётов.

Силовая установка представлена двигателем MTU Friedrichshafen MB 838 CaM 500 мощностью 830 л.с. Ёмкость бака в моторном отделении — 1,01 тысячи литров. Скорость по шоссе — 65 км/ч. Запас хода — 600 км.

Leopard 1 против Т-64

По мнению экспертов, уместнее всего будет сравнить Leopard 1 не с современными машинами на поле боя, а с танком Т-64 1966 года выпуска. Это тоже устаревшая машина, и её в избытке у ВСУ. Т-64 сильно превосходит своего немецкого "коллегу" по ряду характеристик. У Т-64 сильнее броня: лобовая толще на 30 мм, бортовая на 50 мм, башенная — на 90 мм, к тому же на модифицированных танках имеется динамическая защита.

Фото © ТАСС / AP / Martin Meissner

У Т-64 автомат заряжания карусельного типа — благодаря этому решению экипаж составляет всего три человека. Танк вооружён более современной гладкоствольной 115-миллиметровой пушкой 2А21, которая уступает пушке "Леопарда" лишь по длине — 53-й калибр против 56-го. У Т-64 пушка совместима с современными типами боеприпасов, в то время как снаряды для Leopard 1 — дефицитный и ограниченный товар, производить который невозможно. К тому же, по данным Military Watch, Т-64 (в версии Т-64Б и БВ) и даже Т-62 легко модернизируются и оснащаются тепловизионными прицелами.

У Т-64 меньше боекомплект — 40 снарядов против 60. Уступает советский танк и по количеству пулемётов — у него один курсовой 7,62-миллиметровый пулемёт ПКТ с боекомплектом в две тысячи патронов. По запасу и по дальности хода эти машины сопоставимы. Но Т-64 легче, манёвреннее, в него тяжелее попасть.

Роднит эти два танка и другой момент: обе машины готовились к серьёзным боям, но проявить себя в них им так и не довелось. Советский танк применялся в нескольких локальных конфликтах, а немецкий Leopard 1 никогда не встречался на поле боя с равными по силе противниками. Далее можно обратиться к американским военным экспертам.

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— Даже в своё время Leopard 1 считался далеко не топовой машиной, особенно по сравнению с советским Т-64, который в настоящее время составляет основу украинских бронетанковых подразделений, — резюмируют эксперты Military Watch.

Длина фронта на Украине сегодня

Эксперты Military Watch отмечают, что Leopard 1 точно не сыграет решающей роли в СВО. У машины очень ограниченные характеристики по сравнению с современными гладкоствольными орудиями, к тому же она может использовать только 105-миллиметровые снаряды. С этими снарядами у Германии большие проблемы, ведь они давно не производятся, а запасы их ограничены.

— Этот тип боеприпасов (105 мм) полностью отсутствовал на довоенных складах Украины и очень редко доступен на Западе из-за перехода на 120-миллиметровые танковые орудия более 40 лет назад. Советские же танки переоборудованы под 125-миллиметровые гладкоствольные орудия 60-х годов, — отмечает Military Watch.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, Leopard 1 в условиях СВО будет очень уязвим.

— Этот танк уязвим практически для всего спектра противотанковых средств: от танковых снарядов — таких ОБПС как "Манго" и "Манго-2", от ПТРК — начиная с "Конкурса" и заканчивая "Корнетом-Д", современных ручных противотанковых гранатомётов, которые имеют кумулятивный и тандемный заряд. То есть там очень много у этих танков противников, с которыми им будет крайне неуютно на поле боя, — отмечает эксперт.

С учётом того, что даже более совершенный Leopard 2 в своё время оказался весьма уязвим в Сирии и Ираке, жизнеспособность "заслуженных пенсионеров" Leopard 1 на Украине теперь под большим вопросом.

Другая проблема танка состоит в том, что стрелять он может только при остановке, так как отсутствует необходимая для выстрелов в движении стабилизация ствола. Это существенно ограничивает его возможности, а в манёвренной войне гарантированно приведёт к поражению машины при первой же остановке.

Можно сделать вывод, что танки Leopard 1, наряду со словенскими Т-54/55, которые также могут быть отправлены на Украину, окажутся самыми старыми и наименее боеспособными танками в распоряжении ВСУ. И все эти сотни танков, впечатляющие количеством, когда о них читаешь в новостных сводках, окажутся размазаны по фронту Украины, который сейчас больше тысячи километров.

К этому можно прибавить и другой фактор: техническое состояние "Леопардов". Business Insider отмечает, что многие машины, находящиеся на хранении, требуют ремонта и обслуживания. Многие десятки единиц техники со складов пойдут на запчасти, поскольку ремонтных комплектов к этим машинам больше никто не производит.

— Немецкие военные специалисты говорят, что Leopard 1 не такой простой танк. В нём другая логика, чем у советских танков, там вообще всё другое. Можно, конечно, научиться ездить на нём за три-четыре месяца. Но этого на поле боя мало, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Зарубежные эксперты считают, что поставка "Леопардов-1" обусловлена необходимостью очистить военные склады Европы от старого хлама. Утилизация такой техники стоит огромных денег, а Украина пока что остаётся крупнейшим полигоном военных отходов. В результате немцы получат за утилизацию того, от чего и сами рады избавиться, 200 млн евро. Даже по меркам миллиардных контрактов — это неплохой доход.

Вооружённые силы Германии практикуют переброску войск. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Soeren Stache Помогут ли Киеву танки "Леопард-1"? 0 Помогут, но очень ненадолго Не помогут Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев