ВС РФ нанесли удары по четырём складам ВСУ на Херсонском направлении

Вооружённые силы поразили четыре склада боеприпасов украинской армии на Херсонском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант-Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Николаевка и Чернобаевка Херсонской области поражены четыре склада боеприпасов ВСУ", — отметил он.

Также удары были нанесены по четырём складам артиллерийских боеприпасов ВСУ в районах Славянска, Авдеевки и Малиновки в ДНР. Ещё один украинский склад боеприпасов уничтожен в районе Угледара.