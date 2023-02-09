ВС РФ нанесли удары по четырём складам ВСУ на Херсонском направлении
Вооружённые силы поразили четыре склада боеприпасов украинской армии на Херсонском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант-Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Николаевка и Чернобаевка Херсонской области поражены четыре склада боеприпасов ВСУ", — отметил он.
Также удары были нанесены по четырём складам артиллерийских боеприпасов ВСУ в районах Славянска, Авдеевки и Малиновки в ДНР. Ещё один украинский склад боеприпасов уничтожен
в районе Угледара.
А накануне стало известно, что российские военные нанесли удары по трём складам боеприпасов и горючего для украинской армии в районах Новомихайловки, Угледара и Доброволья в Донецкой Народной Республике.
Vk.com / Минобороны России