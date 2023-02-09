ВС России уничтожили более 110 украинских военных на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили более 110 украинских солдат на Краснолиманском направлении, а также склад боеприпасов противника. Об этом в ходе очередного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 116-й бригады территориальной обороны, 92-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", — сказал он.

За сутки противник потерял три боевые бронированные машины, установку РСЗО "Град", две гаубицы Д-20, а также склад боеприпасов в районе Подлимана Харьковской области.