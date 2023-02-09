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Опубликовано 9 февраля 2023, 11:54
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ВС России уничтожили более 110 украинских военных на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили более 110 украинских солдат на Краснолиманском направлении, а также склад боеприпасов противника. Об этом в ходе очередного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 116-й бригады территориальной обороны, 92-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", сказал он.

За сутки противник потерял три боевые бронированные машины, установку РСЗО "Град", две гаубицы Д-20, а также склад боеприпасов в районе Подлимана Харьковской области.

ВС России за сутки уничтожили до 75 украинских военных на Южно-Донецком направлении
ВС России за сутки уничтожили до 75 украинских военных на Южно-Донецком направлении

Также в Минобороны отчитались о поражении российскими военнослужащими 83 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Пострадала живая сила и техника противника в 116 районах.

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Vk.com / Минобороны России

Матвей Константинов
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