ВС России уничтожили более 110 украинских военных на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили более 110 украинских солдат на Краснолиманском направлении, а также склад боеприпасов противника. Об этом в ходе очередного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 116-й бригады территориальной обороны, 92-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", — сказал он.
За сутки противник потерял три боевые бронированные машины, установку РСЗО "Град", две гаубицы Д-20, а также склад боеприпасов в районе Подлимана Харьковской области.
Также в Минобороны отчитались о поражении российскими военнослужащими 83 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Пострадала живая сила и техника противника в 116 районах.
Vk.com / Минобороны России