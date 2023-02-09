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9 февраля, 11:55

Водителям объяснили, можно ли лишиться прав из-за безалкогольного пива

Нарколог Болонкин: Водителя не лишат прав из-за нескольких бутылок безалкогольного пива

Хорошие новости для любителей выпить безалкогольное пиво. Водителя не смогут лишить прав из-за нескольких выпитых бутылок, для этого просто не хватит показателей на алкометре. Об этом рассказал психиатр-нарколог из центра профессионального лечения и реабилитации "Здравница" Андрей Болонкин.

Как правило, напиток содержит не более 0,5% спирта, что даже ещё меньше, чем в квасе. Поэтому при его употреблении количество алкоголя в крови будет незначительным. Например, при употреблении 0,5 литра безалкогольного пива количество промилле в крови составит лишь около 0,04, в то время как допустимая норма алкоголя — 0,16 мг/л выдыхаемого воздуха или 0,3 г/л на литр крови.

"Употребление нескольких бутылок не лишит вас прав. Для сравнения: 0,3 промилле примерно равняется выпитым 50 граммам водки, 200 граммам вина или 500 граммам пива у среднестатистического мужчины весом 80 килограммов", — приводит его слова "Газета.ru".

Однако лучше не расслабляться и держать ухо востро. Ведь если выпить бутылку безалкогольного пива прямо перед медосвидетельствованием, то могут появиться неожиданные показатели.

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LIFE / Владимир Суворов

Николь Вербер
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