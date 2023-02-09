Как блогер Некоглай мстит России, собирая деньги для ВСУ, и что грозит его донатерам Известный своими трансляциями видеоигр на YouTube и роликами в TikTok блогер Некоглай теперь просит деньги у российских подписчиков для ВСУ. Чем это может для них закончиться? 40928 40928 Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nekoglai1337, © Shutterstock

Депортированный в ноябре прошлого года в Молдавию за глумление над российским солдатом популярный блогер Некоглай строит свой новый контент на конфронтации с Россией и попрошайничает в Сети на дроны для армии Украины. На недавнем стриме он пообещал потратить для этих целей 100 тысяч долларов. В России у Некоглая продолжают оставаться фанаты, которые активно донатят ему на эти цели.

Видео © T.me / НЕБОЖЕНА

Теперь над ними сгустились тучи. Активисты "Армии защитников Отечества" обратились в Следственный комитет с требованием привлечь к ответственности всех россиян, отправлявших деньги молдавскому тиктокеру Некоглаю, по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ), которая предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Это вполне реально, учитывая, что некоторые из сервисов по донату принадлежат российским компаниям, которые могут выдать силовикам данные клиентов по решению суда. В конце января уже заблокировали два аккаунта Некоглая в донат-сервисах, так как на него пожаловалась аудитория другого блогера — Стаса Ай Как Просто.

История успеха Некоглая

— Я поставил на уши СНГ, — так скромно заявлял о себе 22-летний блогер Николай Лебедев, известный под ником Некоглай (N3koglai). Хамоватый творческий парень действительно быстро пробил себе дорогу в блогинге, за несколько месяцев покорив "Тикток".

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nekoglai1337

Лебедев родился в Кишинёве в 2000 году. Мать умерла от рака, когда ему было всего девять, ещё через год от туберкулёза скончался отец. В 16 лет Николай пошёл работать официантом, но был уволен из-за жалоб посетителей.

Летом 2016-го Лебедев зарегистрировал аккаунт на видеостриминговом сервисе "Твич", где вёл стримы, играя в многопользовательский шутер Counter-Strike: Global Offensive. Затем ушёл в "Тикток", где за считаные месяцы попал в топ популярных русскоязычных блогеров.

В мае прошлого года Некоглай стал героем криминального скандала, когда вместе с подругой и бойцом ММА Асхабом Магомедовым попал в аварию в центре Москвы: в его Porsche врезался каршеринговый автомобиль. Через две недели Асхаб Магомедов был задержан за вымогательство. Задержание проходило в отеле "AZIMUT Олимпик" в центре Москвы, в номере оказался и тиктокер. Вскоре Некоглай поселился в одной большой квартире с другим известным блогером — Даней Милохиным.

Как Некоглай оскандалился

Юмор Некоглая на грани фола хорошо "заходил" молодёжи, однако его не поняли российские власти. В начале ноября Лебедев опубликовал ролик с пародией на российского солдата, отбрасывающего от себя гранаты. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина посчитала, что блогер глумится над подвигом солдата, и обратилась в Генпрокуратуру и МВД с заявлением проверить Некоглая на предмет дискредитации ВС РФ.

Некоглая задержали. Это вызвало бурные споры в Интернете. Некоторые считали, что в пародии Лебедева нет ничего плохого. Другие осуждали его.

— Глупый мальчик, и всё. Делал это ради денег, просмотров. Таких надо отвозить в зону СВО, чтобы не делали так. Потому что война — это страшно! — так, например, отреагировал на скандал Рустам Худайнуров — тот самый солдат-герой, которого спародировал Некоглай.

Видео © T.me / SHOT

В итоге блогера депортировали из страны за реальное нарушение: у него были не в порядке документы. Представители Некоглая заявляли, что перед депортацией в изоляторе блогера обрили налысо, якобы над ним издевались. На слушаниях в Мосгорсуде тиктокер расплакался, отказался от адвоката и сам попросил оставить в силе решение суда о его депортации: — Можно меня депортируют быстрее, я не хочу ждать, я хочу домой. Мне правда стыдно, я правда каюсь.

Как тиктокер решил отомстить России

Но на самом деле Некоглай вынашивал план мести. В аэропорту Кишинёва его встретили на именном лимузине в сопровождении охраны.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nekoglai1337

Вскоре блогер пропиарил сайт по продаже наркотиков, после чего Екатерина Мизулина анонсировала в России "мощную волну интернет-облав". Некоглай не угомонился и в эфире пообещал лично перевести 100 тысяч долларов на закупку дронов для ВСУ и "бороться с российским режимом". Интересно, что видео с дронами, где он говорит, что жертвует деньги украинской армии, заблокировали на территории Украины в рамках борьбы с мошенничеством. Теперь Лебедева ожидает блокировка ресурсов и на территории России.

Для регистрации на сервисах, в том числе и донат-сервисах, Некоглай может использовать молдавский номер +3 737 905 59 85. Юридически номер принадлежит сподвижнику блогера из Молдавии Никите Соколову, но Лебедев пользовался им в Москве. С февраля прошлого года телеграм-аккаунт этого номера вступил в группу Help For Ukraine. Это может свидетельствовать о том, что Некоглай неслучайно опубликовал пародию на российского солдата и намеревался бороться с Россией сразу же после начала СВО.

Почему Некоглай ненавидит Россию, но продолжает собирать здесь деньги? 0 Чтобы подставить своих поклонников-подростков Чтобы поддержать ВСУ и отомстить России Он так собирает деньги для своего кармана

Авторы Станислав Сенькин