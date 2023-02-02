Режем бирки с "алишки": Как блогерша Айза учит превращать дешёвые китайские вещи в дорогие Экс-жена рэпера Гуфа блогерша Айза-Лилуна Ай переехала на Бали и запустила бизнес с партнёром из Стерлитамака. Они рекламируют курс по перепродаже товаров с китайских площадок под видом премиальных. 1 февраля, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © t.me / american_easy_sale, © Shutterstock

Что рекламирует Айза

Ещё недавно в Сети восхищались, как Айза учит подписчиков продавать одежду с "Алиэкспресса" так, чтобы покупатель не догадался, откуда товар, и заплатил в разы дороже. "Мне нужно отправить товар клиенту без чеков, чтобы он не понял, что товар с "Алиэкспресса", и не видел цену закупки", — бесхитростно поясняла Айза на своей страничке.

Айза уже удалила этот пост. Сделать так, вероятно, посоветовал её бизнес-тренер Иван Марченко. Эта информация из его чудо-курса, который они вместе с блогершей пытаются продать.

Как Айза дропшиппингом увлеклась

Весь январь Айза восхищается своим новым знакомым Ваней и рекламирует его курсы, обучающие, как ежемесячно зарабатывать сотни тысяч рублей, втридорога перепродавая в США дешёвые товары с китайских площадок.

— Я решила сделать интернет-магазин на американский рынок. Почему? Я объясню! — рассказывает Айза. — Потому что меня интересует заработок без вложений и в иностранной валюте, также я не хочу нанимать штат, я не хочу делать кучу всего. На самом деле всё очень просто. Главное, схему знать! Меня курирует Ваня. Он пять лет продаёт товары online в разные страны мира, годовой оборот более 400 тысяч долларов, сам живёт за границей. Это то, о чём все мечтают, я в том числе!

Прямо сейчас блогерша зазывает всех на бесплатный практикум с Ваней.

Реклама бесплатного практикума по созданию интернет-магазина на американский рынок в соцсетях Айзы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aizalovesam

Корреспондент Лайфа зарегистрировался на курс и попал в специальный канал для учеников, которых набралось уже три тысячи человек. Айза и Ваня обещают им, что любой, даже новичок с нулевым знанием английского языка и без навыков по конструированию сайтов, сможет стать успешным бизнесменом. То, чему они учат, называется дропшиппингом. Это бизнес-схема, основанная на посредничестве между покупателем и поставщиком. По заверениям Айзы, её предприимчивый друг придумал, как легко раскрутиться на глобальной площадке "Алиэкспресс". Понадобится сделать всего несколько шагов.













В телеграм-канале уже вовсю идёт обсуждение только что начавшегося курса. Ни одного отрицательного отзыва нет, все сплошь положительные:

— Я в восторге! Вчера ноутбук купила в кредит. И думала: а может, зря? Но сейчас уверена, что я там, где надо! — пишет некая Zarina Ибрагимова. Лайф нашёл её в соцсетях.

В реальности девушку, оставившую положительный отзыв, зовут Гульнара Нугманова. Три года назад она продвигала в соцсетях лёгкий заработок в "многоуровневых" туристических фирмах Ibuumerang и Incruises. И ту и другую ЦБ РФ заклеймил пирамидами и внёс в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Восторженный отзыв Зарины Ибрагимой в телеграм-канале курса. Фото © t.me / american_easy_sale

Вебинары курса можно посмотреть на специальным лендинге — либо в прямом эфире, либо в течение последующих 24 часов в записи. Отрицательных комментариев снова нигде нет. Возможно, весь секрет в том, что негативные отзывы молниеносно удаляются. Так, Лайф нашёл ссылку на старую трансляцию на странице Айзы в "Инстаграме"*, где они с Ваней отвечают на неудобные вопросы. Кажется, блогерша просто забыла удалить эту ссылку, потому что там сплошная критика.

— Люди, как малые дети, верят инфоцыганам! Не нужно, прочитайте про Ивана в Интернете! Ну, в нашем мире не без доверчивых, — пишут подписчики.

— Айза, скажи, на бесплатном курсе будет объясняться, как открыть счёт? А детали, куда будут начисляться деньги от продаж? Конечно, нет. Вы дадите минимальную информацию, а потом Ваня прорекламирует платный курс с огромной скидкой. Ты скатилась ниже некуда. Хотя в интервью говорила, что курсы — это развод, — гневается один из них.







Впрочем, Айза с Ваней особо и не скрывают истинный интерес. Нюансы, как выбирать правильных поставщиков, как подключаться к международной платёжной системе, как выводить с неё деньги, будут разъяснены только на платном курсе. Сколько он стоит?

— Варианты участия в курсе со скидкой 35%: тариф "плацкарт" — 6305 рублей, "купе" — 12 285 рублей, ВИП — 19 175 рублей, "под ключ" — 64 350 рублей. Вместе с обучением вы получите бонусы: пробный период интернет-магазина, не будешь платить по 29 долларов за сайт, скидки на сервисы для работы от наших партнёров (экономия до 30 000 рублей), — когда-то Иван Марченко указал расценки в своём блоге.

У Лайфа сложилось впечатление, что продавать свои чудо-курсы Иван самостоятельно не может. Не хватает охвата. Например, в запрещённой соцсети с картинками у него всего 6150 подписчиков. Возможно, поэтому он берёт в партнёры известных блогерш для раскрутки. До Айзы он сотрудничал с "амбассадором красивой жизни" Яной Левенцевой. Та тоже рекламировала его курсы по созданию интернет-магазина.

Чем известен Иван Марченко

"Ваня" — это 31-летний Иван Марченко родом из Стерлитамака. Он сын бывшей чиновницы из региональной администрации. Иван словно живёт по завету американского рэпера 50 Cent: "Разбогатей или сдохни". Если сравнивать с литературным персонажем, то это, несомненно, Остап Бендер, знавший "четыреста способов относительно честного отъёма денег у населения".

В конце 2013 года Иван Марченко купил самый дешёвый железнодорожный билет из Стерлитамака до Москвы, чтобы отучиться в столице на двухмесячном коучинге "Бизнес-молодость".

Иван Марченко. Фото © VK / ivanmarchenkoo

Летом 2014-го он переехал в Петербург, где познакомился с местным жителем Кириллом Монаховым. Этого человека недавно включили в реестр дисквалифицированных лиц. Согласно материалам арбитражного суда, одну из его компаний — "Старт" — заподозрили в участии в схемах по возврату НДС из бюджета. Её долги превысили 1,2 миллиарда рублей.

Марченко и Монахов основали ныне закрытую компанию экстремального туризма Action Way. Через неё организовывали прыжки с парашютом, стояние на гвоздях, катание на флайборде, полёты на параплане, а ещё на личный счёт собирали деньги на "марафон памяти участников блокады Ленинграда". На ныне закрытом сайте компании отсутствовали атрибуты законного бизнеса, плата принималась переводом на карту. В Сети есть хвалебные отзывы на Action Way. У Лайфа возникли сомнения в их честности: они оставлены в течение одной недели, причём либо наспех созданными профилями без активности, либо знакомыми Марченко, с которыми у него давняя дружба в соцсетях и общие селфи.

В 2015 году Иван Марченко продвигал готовый бизнес "Восковые ручки". Это такая тачка с подогреваемыми ёмкостями для разноцветного воска. Её можно привезти, например, на детский день рождения для развлечения малышей. По сути, это аттракцион, где можно создавать 3D-модель собственной руки. Марченко рекламировал и продавал такие тачки всем желающим. В настоящее время об этом предприятии информации нет — похоже, оно заглохло.

Один из первых бизнесов Марченко. Фото © YouTube / Восковые ручки Wax Hands

Следующий этап карьеры Марченко — это переезд в Москву в "Дом аллигаторов", созданный малоизвестным предпринимателем Осепом Амбарцумовым. По сути, речь об общежитии, где вместе живут и учатся начинающие бизнесмены.

— Живи в окружении успешных предпринимателей! 67% из них заработали свыше 500 тысяч рублей! — так написано на сайте "аллигаторов".

Интересно, что главный "аллигатор" Осеп Амбарцумов однажды обращался к специализированному агентству по выбиванию долгов.

После обучения на "аллигатора" Марченко отправился, по его словам, в кругосветное путешествие. Его инстаграм-аккаунт действительно создаёт впечатление, что он постоянно путешествует. Но, если приглядеться, посты из экзотических стран Марченко публикует с большими перерывами, порой не проявляет интернет-активности до года.

— Напишу сюда, чем я сейчас занимаюсь, заодно и у себя в голове всё по полкам разложу, и вы увидите, как мы зарабатываем в путешествиях. Поехали: снимаю и продаю видео покер-румам, делаю рекламные ролики для отелей, сотрудничаю с туристической компанией, — объяснял источник своего заработка Марченко.

Примерно в 2018 году Иван Марченко якобы придумал, как зарабатывать дропшиппингом. Первые восторженные отклики на его курс стали появляться год спустя. Лайф изучил его учеников.

Один из них, некто Иван Степанов, представился петербуржцем, работающим на заводе. На самом деле он из Стерлитамака, то есть земляк Марченко. Ивану Степанову не впервой рекламировать сомнительные схемы. Лет шесть назад он продвигал другого бизнес-гуру.

Курс Ивана Марченко нахваливала некая Анна. Как выяснил Лайф, она украинка, имеющая десятки страниц в соцсетях — и все под разными именами. Также она подрабатывала моделью.

К слову, у Ивана Марченко есть недоброжелатели. Они пытались найти его "сверхуспешные" магазины, но так и не нашли.

— Что интересно, Иван на просьбы назвать адрес хоть одного успешного интернет-магазина отвечает отказом, мотивируя это тем, что боится конкуренции. Также он отказывается назвать хоть один товар, который они якобы успешно продают... В то же время он не боится выращивать себе конкурентов с помощью онлайн-обучения. Кто поверит, что он хочет обучить себе очередного партнёра? — написал в 2021 году Дилл Алев, редактор специализированного сайта Partnerkin.com.

Судя по базам, Иван Марченко не владеет дорогостоящими автомобилями или недвижимостью. Он до сих пор прописан в хрущёвке в Стерлитамаке.

Пару лет назад Иван искал менеджера для онлайн-школы. Вакансия была опубликована на "Хедхантере". Соискателям предлагалась зарплата 20–25 тысяч рублей в месяц. Негусто для бизнес-гуру, делающего деньги из воздуха.

* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской, и запрещена на территории РФ.

Фото © Shutterstock А для вас происхождение вещи и марка имеют значение? 0 Да, имеют значение, я готов переплатить за бренд Не имеют значения, лишь бы качество было хорошее Для меня имеет значение цена, качество вторично

Авторы Егор Пережогин