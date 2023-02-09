Путин рассказал о "неплохом наследстве" от ушедших из России мировых брендов
Путин: Мировые бренды несут огромные убытки из-за ухода из России, но "всего доброго" им
Мировые бренды оставляют после себя в России "неплохое наследство". Несмотря на их уход, в стране ничего не рухнуло и не разваливается. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
Глава государства отметил, что под давлением своих правительств с нашего рынка уходят многие компании, однако от этого же и несут огромные убытки. По его словам, бренды не хотят этого и идут на такой шаг без всякого "удовольствия".
"Всего доброго. <...> Это их выбор, это их решения. Многие из них, я знаю это лично, со многими знаком, делают это без всякого удовольствия. Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства... Многие душу вкладывали, работали активно. Но под давлением своих правительств вынуждены уходить, оставляя за собой неплохое наследство, инфраструктуру производственную, хорошо подготовленный персонал. Думали, что у нас всё рухнет и развалится. Ничего подобного. Ничего не рухнуло, не развалилось", — заявил Путин.
Кстати, ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия сама научилась производить то, что ещё вчера не могла. Такими словами он отметил уровень компетенции отечественных промышленных предприятий, который позволяет заместить иностранную продукцию.
LIFE / Павел Баранов