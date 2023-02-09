Путин рассказал о "неплохом наследстве" от ушедших из России мировых брендов

Мировые бренды оставляют после себя в России "неплохое наследство". Несмотря на их уход, в стране ничего не рухнуло и не разваливается. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Глава государства отметил, что под давлением своих правительств с нашего рынка уходят многие компании, однако от этого же и несут огромные убытки. По его словам, бренды не хотят этого и идут на такой шаг без всякого "удовольствия".

"Всего доброго. <...> Это их выбор, это их решения. Многие из них, я знаю это лично, со многими знаком, делают это без всякого удовольствия. Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства... Многие душу вкладывали, работали активно. Но под давлением своих правительств вынуждены уходить, оставляя за собой неплохое наследство, инфраструктуру производственную, хорошо подготовленный персонал. Думали, что у нас всё рухнет и развалится. Ничего подобного. Ничего не рухнуло, не развалилось", — заявил Путин.